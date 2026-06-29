В Баку огромное дерево рухнуло на пятиэтажку, разрушив крышу - ВИДЕО

В Бинагадинском районе Баку, по адресу 7-й микрорайон, улица Абая Кунанбаева, 50, крупные ветки дерева обломились и упали на пятиэтажный жилой дом, сообщил Baku.tv.

По словам жителей, в результате происшествия были повреждены крыша и потолки некоторых квартир.

«Я подумал, что началось землетрясение. Когда зашел на кухню, увидел, что обрушивается потолок, а квартиру заливает водой. Ситуация очень тяжелая, по ночам спим в постоянном страхе», — рассказал один из жильцов.

В Бакинском городском объединении по озеленению сообщили, что упавшие ветки уже убраны с территории.

Также отмечается, что из-за ограниченного доступа специальной техники к месту происшествия обрезка оставшейся части дерева будет проведена в ближайшие дни.