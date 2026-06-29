Азербайджан отказался от участия в «Детском Евровидении - 2026»

Азербайджан не примет участия в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2026».

Ранее информация об этом появилась в ряде тематических пабликов и сообществ, посвящённых конкурсу. Сообщалось, что Азербайджан отказался от участия в предстоящем музыкальном состязании.

Как стало известно 1news.az, эта информация соответствует действительности.

В комментарии 1news.az руководитель медиа в рамках азербайджанской делегации на конкурсе «Евровидение» Тураб Теймуров подтвердил, что в нынешнем году Азербайджан не будет представлен на «Детском Евровидении».

Причины решения пока не раскрываются.