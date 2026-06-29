Азербайджан отказался от участия в «Детском Евровидении - 2026»
Азербайджан не примет участия в международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2026».
Ранее информация об этом появилась в ряде тематических пабликов и сообществ, посвящённых конкурсу. Сообщалось, что Азербайджан отказался от участия в предстоящем музыкальном состязании.
Как стало известно 1news.az, эта информация соответствует действительности.
В комментарии 1news.az руководитель медиа в рамках азербайджанской делегации на конкурсе «Евровидение» Тураб Теймуров подтвердил, что в нынешнем году Азербайджан не будет представлен на «Детском Евровидении».
Причины решения пока не раскрываются.
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