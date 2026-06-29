Токаев: Казахстан намерен наращивать объемы транспортировки нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели переговоры, в ходе которых обсудили перспективы расширения политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

Как сообщает Акорду, глава государства отметил, что Казахстан ценит давние дружеские отношения с Грузией как с проверенным временем надежным партнером на Южном Кавказе.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что совместное заявление об установлении стратегического партнерства выведет казахско-грузинские отношения на качественно новый уровень.

Особое внимание стороны уделили торгово-инвестиционному взаимодействию и транспортно-логистическому сотрудничеству. Президент Казахстана отметил, что республика инвестировала в экономику Грузии более полумиллиарда долларов и по-прежнему входит в число крупнейших инвесторов этой страны.

«Наши государства поддерживают успешное сотрудничество в энергетическом секторе. Мы намерены наращивать объемы транспортировки нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил придать дальнейшему развитию стратегического партнерства четкую структуру и разработать «дорожную карту», ориентированную на энергетику, инвестиции, транспортное сообщение, сельское хозяйство, цифровизацию, туризм и другие перспективные направления.

В качестве ключевых участников развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) Казахстан и Грузия намерены принимать меры по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, расширению контейнерных перевозок, согласованию тарифной политики и ускорению цифровизации.

За последние пять лет объем транзитных перевозок по ТМТМ вырос в 3,5 раза. Ожидается, что к 2029 году количество контейнерных поездов, курсирующих по маршруту, достигнет 3 тыс.

Касым-Жомарт Токаев также отметил заинтересованность Казахстана в расширении присутствия в портовых зонах Грузии. Помимо порта в Батуми, в прошлом году при участии казахстанских инвесторов в Поти был открыт новый мультимодальный терминал. Еще одним перспективным проектом для укрепления межрегиональных связей назван порт Анаклия.