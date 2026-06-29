Азербайджанский сумоист стал чемпионом Европы - ФОТО
В шотландском Стерлинге продолжается чемпионат Европы по сумо.
Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана успешно выступила на турнире, завоевав четыре медали.
Чемпионом Европы в весовой категории до 115 кг стал Джавид Юсифов, выигравший золотую медаль.
Эмрах Шафиев пополнил копилку команды двумя бронзовыми наградами, поднявшись на пьедестал в весовой категории до 85 кг и в абсолютной категории.
Кроме того, сборная Азербайджана стала бронзовым призером командных соревнований.
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