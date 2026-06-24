TƏBİB ответил на обвинения Фархада Мехтиева в связи со смертью его дочери

Известный Юрист Фархад Мехтиев выступил с рядом серьёзных обвинений в адрес Абшеронской районной центральной больницы в связи со смертью его дочери Захры Мехтиевой. В ответ на это Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировало ситуацию.

Как сообщили в ведомстве Musavat.com, пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжёлом состоянии.

«Сразу после поступления были начаты реанимационные и интенсивные терапевтические мероприятия. Для обеспечения проходимости дыхательных путей была проведена интубация, установлен центральный венозный катетер, проведена инфузионная терапия и назначена вазопрессорная поддержка для стабилизации гемодинамики. Также была оказана первичная помощь при открытом переломе: обработана рана и проведена иммобилизация конечности с наложением гипса.

При первичном осмотре были выявлены множественные тяжёлые травмы, включая ушиб лобной доли головного мозга, травму грудной клетки, перелом в области тазобедренного сустава и массивное кровотечение. Медицинский персонал предпринял все возможные меры для спасения жизни пациентки и стабилизации её состояния.

Однако на фоне полученных тяжёлых травм и осложнений произошла остановка сердечной деятельности и была констатирована биологическая смерть», — говорится в заявлении.

Непомним, что дочь известного юриста Фархада Мехтиева скончалась 16 июня в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Баку–Сумгаит.

Читайте по теме:

Фархад Мехдиев: «Последние два года я не вмешивался в воспитание своей дочери» - ВИДЕО

Трагически погибла дочь Фархада Мехдиева

Последнее прощание: Фархад Мехдиев написал о трагической потере дочери - ВИДЕО

Потерявший дочь Фархад Мехдиев: Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке

Погибшая в ДТП дочь адвоката Фархада Мехдиева управляла мотоциклом без прав – ВИДЕО