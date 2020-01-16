Мать Севгии обратилась в 1news.az: Когда моя дочь сказала мне, что она любит женщин, у меня был шок - ВИДЕО

В редакцию обратилась мать сбежавшей из дома Севгии Исмайловой, Расмия ханум.

Напомним, что вчера в соцсетях распространилась информация о том, что мать и родственники 18-летней девушки якобы совершили против нее насильственные действия и сожгли все документы. Девушка обратилась за помощью в посольство РФ в Азербайджане, а скрины ее обращения были распространены в социальных сетях.

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Девушка обвиняла родственников в том, что они запрещают ей вернуться в родной Красноярск, где она учится в медицинском университете. Кроме того, она пожаловалась на систематические избиения со стороны матери и других родственников, а также написала о том, что ее мать – «психически ненормальная». Девушка убежала из дома, но ее нашли – она скрывалась у знакомой девушки по имени Даша, и после этого связь с ней была оборвана.

Еще вчера в публикации 1news.az мы отметили, что готовы выслушать родителей Севгии, контактов которых у нас не было. Однако сегодня, как нам сообщила пресс-секретарь Посольства РФ в Азербайджане Алина Золотарева, мать Севгии связалась с ними сама. И попросила помощи в том, чтобы сообщить свою версию случившегося прессе.

- Севгия росла очень хорошей, воспитанной девочкой. Но потом что-то произошло, я не понимала, что именно, но материнское сердце не обманешь – мне было тревожно. Вначале она отстригла свои длинные волосы, сделала короткую стрижку. Мне она объяснила, что за длинными волосами трудно ухаживать, поэтому я не была против. Тем более, что волосы всегда могут снова вырасти.

Когда мы жили в Красноярске, в гости к Севгии всегда приходили ее подруги, и я в этом не видела ничего предосудительного. Многие оставались на несколько дней гостить, но вскоре после того, как Севгия поступила в университет, чаще всего у нас стала оставаться Полина. Та самая Полина, которая и распространила в соцсетях информацию о том, что Севгия – ее девушка, - голос Расмии ханум срывается на слезы.

- В общем, я не подозревала ничего плохого, ведь у меня у самой были подруги в юности. Со временем Севгия стала все чаще отпрашиваться на какие-то вечеринки в молодежные клубы. Мне она говорила, то там ничего плохого не происходит: просто молодежь проводит там время, поет, общается. Но я нашла у нее сигареты, и очень сильно ее отругала тогда. Она пообещала мне, что не будет курить.

Потом в нашей семье произошли проблемы, от меня ушел муж. И я решила продать квартиру в Красноярске и уехать в Рязань, где у меня тоже есть квартира. Я продала квартиру, уехала в Рязань, а когда вернулась, начался ад. Меня не было всего два месяца: я уехала 4 ноября, а вернулась 14 декабря. Севгия жила в это время в общежитии. Когда я вернулась, я предложила ей уехать в Рязань, но она уговорила меня остаться, сказав, что ей надо закончить хотя бы второй курс. Тогда я сняла квартиру, забрала ее из общежития, и мы стали жить вместе.

Затем я стала замечать, что они с Полиной, с которой они вместе возвращались из этих клубов, явно употребляют спиртные напитки, - от них пахло алкоголем. Был еще один мальчик, с которым Севгия и Полина дружили, но он мне не понравился: он курил и выглядел не как парень. С ним я дружить ей запретила, а о Полине ничего плохого и подумать не могла.

Но вот однажды, когда Полина оставалась у нас, я случайно зашла к ним в комнату, и увидела, как моя дочь смотрит на планшете фотографии обнаженных девушек. Я вскричала, мол, как тебе не стыдно такими вещами заниматься. И тут-то все и открылось. Она призналась мне, что она ненавидит мужчин и любит женщин. Я была в шоке, у меня началась истерика… А Севгия просила понять и принять ее, а я не могла, не могла!..

К тому же, у Севгии были проблемы, она мне сама сказала, что обращалась к психотерапевту, что пила антидепрессанты, объяснив это тем, что переживала, якобы, за меня и мои долги. А когда вскрылось то, что она любит женщин, случился скандал, и она убежала из дома. Я пыталась бежать за ней, упала и сломала руку. В ту ночь, несмотря на то, что я просила ее вернуться домой, даже посылала фотографию руки в гипсе, она не поверила мне и не пришла. Говорила, что я вру, что манипулирую ею. Но на следующий день у меня случился настоящий срыв, и тогда Севгия пришла вместе с Полиной. Они вызвали Скорую помощь, а когда та приехала, стали говорить, что я – ненормальная, что я – сумасшедшая. Я и правда в тот момент рыдала, кричала, что не хочу жить… Но моя дочь сказала, что я так веду себя всегда. В общем, они сдали меня врачам, сказали, чтобы меня увезли в «психушку». В больницу, правда, Севгия поехала со мной, и там врачи поняли, что я – вовсе не сумасшедшая. Я им рассказала все, что случилось, и они меня выписали, а Севгию – отчитали за такое поведение.

Однако потом, когда мы пришли домой, Севгия как будто поняла все. Мы помирились, и я уговорила ее приехать в Баку. А тут… тут она то вела себя хорошо, то убегала. И сейчас она снова сбежала, хотя я вообще не могу понять, почему. Еще утром все было хорошо, она сама сказала, что нужно пойти в Медуниверситет, узнать, как перевестись из Красноярска. И вдруг убежала.

Я хочу сказать, что все, что она написала в посольство России – неправда! Мы не сжигали ее документы, мы не били ее… Просто я очень беспокоюсь за нее. Я в шоке. Я хочу, чтобы она вернулась домой. Я буду ее лечить, - сказала нам Расмия ханум.

По ее словам, после вчерашней шумихи в азербайджанских СМИ, где Севгию открыто называли лесбиянкой, она впала в депрессию.

- Она тут же написала Полине с требованием немедленно убрать все публикации о них. И Полина, насколько я знаю, убрала. Потом Севгия меня утешала, сказала, что все будет хорошо. А сейчас опять убежала. Я хочу только одного, чтобы моя дочь вернулась домой, - сказала Расмия ханум.

В подтверждение своих слов Расмия ханум прислала в редакцию 1news.az видеобращение Севгии, в котором она говорит о том, что сознательно и по своей воле уехала из Красноярска, и что Полина преследует ее. "Я приехала по своей воле в Азербайджан. Со мной все хорошо. Я просто убежала от этого сообщества, от этой группы. Все, что писала Полина в своем "Инстаграме", - ложь!" - говорит Севгия в видеоролике.

Вы можете ознакомиться с самим видео ниже.

Тем временем, представитель Посольства России вновь сказал 1news.az, что посольство в настоящее время занимается решением вопроса Севгии Исмайловой. И все дополнительные комментарии по этому делу будут даны СМИ позже.

Мы будем и дальше следить за этой темой.

Натали Александрова