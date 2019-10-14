Мать выложила жуткое фото, показав, что наркотики сделали с сыном за 7 месяцев – ФОТО

Дженнифер Сальфен-Трейси из Миссури, США, поделилась своей болью и криком о помощи, отмечая, что в подобной ситуации могут находиться многие.

Дженнифер опубликовала в Фейсбуке грустный рассказ о своем сыне, показав, что с ним сделала наркозависимость, пишет life.ru.

По словам убитой горем матери, всего за семь месяцев наркотики изменили ее 26-летнего сына Коди Бишопа до неузнаваемости. С первого фото на нас смотрит здоровый, сильный парень.

А на втором видны страшные последствия зависимости. В исхудавшем, покрытом язвами парне сложно узнать улыбчивого сына, мужа и отца, которого любила вся семья. Дженнифер рассказала, что последнее время ее сын бродяжничал в Лас-Вегасе, но вот уже несколько недель не выходит на связь.

«Лицо героина и метамфетамина... Коди все еще бродяжничает в Лас-Вегасе, от него не было вестей уже несколько недель. Слышать, что он плохо поступает, тяжело, но еще тяжелее ничего не знать. Коди, позвони нам, мы тебя любим», - отметила она.

Женщина обратилась к людям, которые тоже находятся в подобной ситуации, чьи близкие оказались в беде и страдают от наркозависимости. По ее словам, это опасная проблема, затронувшая многих, и она требует коллективного решения.

А.А.