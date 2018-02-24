Мазахир Панахов о рекордных показателях на парламентских выборах

На внеочередных парламентских выборах зафиксированы рекордные показатели.
Как сообщает 1news.az, об этом на информационной сессии «Освещение выборов в СМИ» заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.
По его словам, уже зарегистрированы 1534 кандидата.
Он высоко оценил роль СМИ в освещении избирательного процесса.
«СМИ являются единственной структурой, для которой не требуется аккредитация для наблюдения за выборами», - сказал он.
Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.
5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».
Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.
Эльшан Рустамов, Г.Р.