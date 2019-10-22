McDelivery уже в Баку! McDonald’s начал сотрудничество с Wolt в Азербайджане с целью доставить пользователям их любимые продукты

С целью предоставления пользователям возможность заказать любимую продукцию из McDonald’s, будучи дома, на работе или на встрече с друзьями, c сентября этого года в Баку начал работать долгожданный сервис доставки еды McDelivery, в рамках которого рестораны McDonald’s доступны для пользователей приложения Wolt уже более месяца.

Первые отзывы более чем позитивны, так рейтинг McDonald’s на платформе Wolt на сегодняшний день составляет 9,2 из 10.

McDonald’s постоянно развивается в соответствии с потребностями и ожиданиями посетителей, и для того, чтобы предоставить быстрое и качественное обслуживание, постоянно внедряются новые концепции и услуги. Доставка еды является одним из главных международных трендов на сегодняшний день, и этот фактор послужил главной мотивацией для запуска McDelivery в Баку. В качестве партнерской компании было решено начать сотрудничество с Wolt, являющейся одной из передовых высокотехнологических компаний Европы и работающей в Баку с 15 июля этого года.

На данный момент возможна доставка из 3 филиалов McDonald’s в Баку:

- Ресторан, расположенный около станции метро «Сахиль».

- Ресторан, расположенный около станции метро «Гянджлик».

- Ресторан, расположенный в гипермаркете Bravo около станции метро «20 Января».

Отметим, что McDonald’s и Wolt планируют добавление новых филиалов в приложение уже в ближайшее время.

Как можно заказать из McDonald’s через Wolt?

Загрузите приложение Wolt для iPhone или Android, или закажите через Wolt.com. Приложение автоматически определит ваше местоположение и покажет вам список ресторанов, доставляющих на ваш адрес. Выберите McDonald’s из списка ресторанов. Соберите свой заказ и подтвердите его. Вы сможете получать поминутные обновления о вашем заказе или даже видеть, как заказ приближается к вам на карте. Оплата происходит автоматически в фоновом режиме через вашу карту, и квитанции идут прямо на вашу электронную почту.

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