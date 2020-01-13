Меган Маркл возвращается в Голливуд – ФОТО

Стало известно о ближайших планах герцогини Сассекской, ранее отказавшейся вместе с супругом – принцем Гарри от полномочий членов королевской семьи.

Издание The Times сообщает о том, что М.Маркл подписала контракт с Disney, по которому она будет озвучивать мультипликационных персонажей, а средства, заработанные ею в рамках сотрудничества с киностудией, будут переданы благотворительной организации «Elephants Without Borders» (Слоны без границ), защищающей животных от браконьеров.

Отмечается, что свою первую запись Меган Маркл сделала перед Рождеством задолго до того, как вместе с супругом – принцем Гарри объявила об отказе от полномочий членов королевской семьи, о чем подробнее читайте по ссылке.

Напомним, что М.Маркл – бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры»; в 2002 году она дебютировала в сериале «Главный госпиталь» и несколько последующих лет одновременно работала фотомоделью и актрисой, появляясь в основном в эпизодах таких сериалов как «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк», «90210: Новое поколение», «Грань» и «Касл».

На большом экране она появилась в фильмах «Помни меня» и «Несносные боссы» - выйдя замуж за принца Гарри в мае 2018 года, она объявила об уходе из кино, но, как мы видим, М.Маркл вновь возвращается в Голливуд.

Кадр из сериала «Форс-мажоры»

Кадр из сериала «Касл»

Кадр из сериала «Грань»

Кадр из фильма «Несносные боссы»

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Ф.В, Г.Р.