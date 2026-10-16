Компания Agro Dairy, входящая в состав PASHA Holding, поддерживает активное участие детей с аутизмом в общественной жизни

8 октября 2026 года дети из Центра аутизма ABAM посетили Yalama Agropark, действующий в составе компании Agro Dairy, входящей в сострав PASHA Holding.

Визит был организован с целью познакомить детей с природой и животными, вовлечь их в творческие занятия и подарить им возможность приятно и познавательно провести время.

В рамках программы дети посадили растения и саженцы в заранее подготовленные горшки и впервые полили их. Рядом с каждым растением разместили карточку с именем посадившего его ребёнка. Затем в сопровождении педагогов и сотрудников агропарка дети прогулялись по его территории и познакомились с особенностями сельскохозяйственной деятельности.

Agro Dairy уделяет особое внимание социальной ответственности и поддержке различных групп общества, реализуя и поддерживая инициативы, которые способствуют развитию детей, их взаимодействию с природой и получению нового опыта.