Милли Меджлис принял в первом чтении поправки о работе в ветреную погоду

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, регулирующие работу сотрудников в ветреную погоду.

Как сообщает Report, согласно законопроекту, при работе на открытых площадках сотрудникам будут предоставляться перерывы, а работы при необходимости будут приостанавливаться.

Кроме того, при силе ветра от 6 до 8 баллов (от 10,8 до 20,8 м/с – ред.) эксплуатация наземных кранов будет разрешена только в случаях, предусмотренных их техническими паспортами. При ветре силой более 8 баллов все работы с такими кранами должны быть остановлены.