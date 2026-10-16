 Некоторые маршруты выводятся из остановочных пунктов возле «20 Января» и «Шамахинки» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Некоторые маршруты выводятся из остановочных пунктов возле «20 Января» и «Шамахинки» - ФОТО

Редакция 1news14:00 - Сегодня
Некоторые маршруты выводятся из остановочных пунктов возле «20 Января» и «Шамахинки» - ФОТО

В Баку в рамках мер по эффективному управлению пассажиропотоком и регулированию интервалов движения на линиях будет оптимизировано движение регулярных маршрутных линий в районе станции метро «20 Января» и на территории, известной как «Шамахинка».

Это обеспечит пассажирам удобную и беспрепятственную посадку в автобусы и высадку из них.

Об этом 1news.az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, с этой целью с 19 октября маршруты №114A, 114B, 500, 503 и 508 выводятся из остановочного пункта в направлении Сумгайыта, расположенного вблизи станции метро «20 Января», на проспекте Москвы, рядом с «нотариальной конторой №14».

Пассажиры маршрутов №114A и 114B смогут садиться в автобусы на начальном остановочном пункте у выхода станции метро «20 Января» на улицу Музаффара Гасанова (напротив здания ADSEA). Следующим остановочным пунктом этих маршрутов в направлении поселков Пирекешкюль и Мушфигабад определена остановка на проспекте Москвы, на территории под названием «Шамахинка» (напротив завода «Алов»).

Пассажиры маршрутов №500, 503 и 508 смогут пользоваться остановочным пунктом у выхода станции метро «20 Января» в сторону Сумгайыта, по адресу проспект Москвы, 6 (действующая остановка экспресс-маршрута №594). Следующая остановка этих маршрутов в направлении города Сумгайыт — пункт на территории «Шамахинка» (напротив завода «Алов»).

Кроме того, в схему маршрутов №156, 156A и 170 вносятся изменения: их движение в направлении поселков Хокмели и Бинагади будет обеспечиваться по улице Али Тагизаде. Все три маршрута выводятся из остановочного пункта на проспекте Москвы, на территории «Шамахинка» (напротив завода «Алов»). Пассажиры этих маршрутов смогут пользоваться остановочным пунктом на улице Али Тагизаде, вблизи «почтового отделения №134 почтового филиала №2».

Те, кто приезжает с различных направлений города к станции метро «20 Января» и на территорию «Шамахинка» и хочет продолжить путь в сторону города Сумгайыт, могут садиться в автобусы по адресу проспект Москвы, 6 (у выхода из метро в сторону Сумгайыта) либо на остановке в «Шамахинке» напротив завода «Алов».

Тем, кто направляется в сторону поселков Пирекешкюль и Мушфигабад, рекомендуется пользоваться остановочным пунктом у выхода станции метро «20 Января» на улицу Музаффара Гасанова (напротив здания ADSEA) либо на территории «Шамахинка» (напротив завода «Алов»).

Реализуемые меры направлены на повышение эффективности движения в транспортно-дорожной инфраструктуре столицы, ускорение движения общественного транспорта и более комфортную доставку пассажиров до места назначения.

Поделиться:
586

Актуально

Мнение

Нюрнбергский прецедент: почему армянские военные преступники не должны уйти от ...

Мнение

Анахронизм в международных отношениях - диагноз, поставленный западным ...

Общество

Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание

Общество

Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о ...

Общество

Васиф Талыбов также отстранён от членства в Совете ветеранов ПЕА

Жалоба в редакцию. Нет свидетельств о рождении родителей - свадьба под угрозой?

Рамиз Мехтиев исключен из ПЕА - ОБНОВЛЕНО

Navai может покинуть СИЗО раньше срока - ПОДРОБНОСТИ

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Что известно о смерти пациента с пересаженным сердцем от посмертного донора: комментарий Еганы Аббасовой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

МВД: 37 человек привлечены к ответственности за грубое нарушение общественного порядка

В Баку подожгли автомобиль директора школы и попытались устроить пожар в учебном заведении

В Азербайджане 19-летнего парня, убившего отца, приговорили к 1,5 года тюрьмы

Последние новости

Васиф Талыбов также отстранён от членства в Совете ветеранов ПЕА

Сегодня, 18:15

Азербайджан и Шри-Ланка уcиливают политический диалог - ФОТО

Сегодня, 18:00

Жалоба в редакцию. Нет свидетельств о рождении родителей - свадьба под угрозой?

Сегодня, 17:40

Али Асадов встретился с руководством международных и зарубежных паралимпийских комитетов

Сегодня, 17:34

ФИФА представила официальный бренд ЧМ-2027 по футболу, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане

Сегодня, 17:30

Обеспечение жильём инвалидов войны и семей шехидов за счёт страховых средств продлено до 2029 года

Сегодня, 17:14

Рамиз Мехтиев исключен из ПЕА - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:09

«Кино» в штаб-квартире правящей коалиции: как идеологические ширмы скрывают криминальное лицо «новой» Турции - ВИДЕО

Сегодня, 16:53

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии встретился с делегацией НАТО - ФОТО

Сегодня, 16:45

Navai может покинуть СИЗО раньше срока - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 16:40

Дело о крушении судна: вновь продлен арест трех азербайджанцев

Сегодня, 16:22

Анахронизм в международных отношениях - диагноз, поставленный западным институтам в Баку

Сегодня, 16:18

Лукашенко: США ошибаются, считая себя силой, которую некому остановить

Сегодня, 16:07

Депутат Мехрибан Велиева предложила изменить расписание занятий в школах и вузах

Сегодня, 15:45

Болгария увеличила финансирование конкурса «Евровидение-2027»

Сегодня, 15:38

Джейхун Байрамов обсудил с генеральным секретарем СВМДА итоги VII саммита - ФОТО

Сегодня, 15:33

«Giardino»: Италия как состояние души - ФОТО

Сегодня, 15:30

Бакинский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание

Сегодня, 15:18

Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя по делу о призывах к захвату власти

Сегодня, 15:12

Нюрнбергский прецедент: почему армянские военные преступники не должны уйти от ответственности

Сегодня, 15:02
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55