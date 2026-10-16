Некоторые маршруты выводятся из остановочных пунктов возле «20 Января» и «Шамахинки» - ФОТО

В Баку в рамках мер по эффективному управлению пассажиропотоком и регулированию интервалов движения на линиях будет оптимизировано движение регулярных маршрутных линий в районе станции метро «20 Января» и на территории, известной как «Шамахинка».

Это обеспечит пассажирам удобную и беспрепятственную посадку в автобусы и высадку из них.

Об этом 1news.az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, с этой целью с 19 октября маршруты №114A, 114B, 500, 503 и 508 выводятся из остановочного пункта в направлении Сумгайыта, расположенного вблизи станции метро «20 Января», на проспекте Москвы, рядом с «нотариальной конторой №14».

Пассажиры маршрутов №114A и 114B смогут садиться в автобусы на начальном остановочном пункте у выхода станции метро «20 Января» на улицу Музаффара Гасанова (напротив здания ADSEA). Следующим остановочным пунктом этих маршрутов в направлении поселков Пирекешкюль и Мушфигабад определена остановка на проспекте Москвы, на территории под названием «Шамахинка» (напротив завода «Алов»).

Пассажиры маршрутов №500, 503 и 508 смогут пользоваться остановочным пунктом у выхода станции метро «20 Января» в сторону Сумгайыта, по адресу проспект Москвы, 6 (действующая остановка экспресс-маршрута №594). Следующая остановка этих маршрутов в направлении города Сумгайыт — пункт на территории «Шамахинка» (напротив завода «Алов»).

Кроме того, в схему маршрутов №156, 156A и 170 вносятся изменения: их движение в направлении поселков Хокмели и Бинагади будет обеспечиваться по улице Али Тагизаде. Все три маршрута выводятся из остановочного пункта на проспекте Москвы, на территории «Шамахинка» (напротив завода «Алов»). Пассажиры этих маршрутов смогут пользоваться остановочным пунктом на улице Али Тагизаде, вблизи «почтового отделения №134 почтового филиала №2».

Те, кто приезжает с различных направлений города к станции метро «20 Января» и на территорию «Шамахинка» и хочет продолжить путь в сторону города Сумгайыт, могут садиться в автобусы по адресу проспект Москвы, 6 (у выхода из метро в сторону Сумгайыта) либо на остановке в «Шамахинке» напротив завода «Алов».

Тем, кто направляется в сторону поселков Пирекешкюль и Мушфигабад, рекомендуется пользоваться остановочным пунктом у выхода станции метро «20 Января» на улицу Музаффара Гасанова (напротив здания ADSEA) либо на территории «Шамахинка» (напротив завода «Алов»).

Реализуемые меры направлены на повышение эффективности движения в транспортно-дорожной инфраструктуре столицы, ускорение движения общественного транспорта и более комфортную доставку пассажиров до места назначения.