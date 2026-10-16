Погибшего на войне сына участницы ансамбля «Nənələr» похоронили на родине - ФОТО

Тело 58-летнего жителя Лянкяранского района, погибшего в результате атаки беспилотника во время участия в российско-украинском конфликте в качестве врача, доставили на родину.

Как сообщает 1news.az, Вахаб Рамазан оглу Гулиев (1968 г.р.) сегодня был похоронен в родном селе Сепаради.

В церемонии прощания приняли участие его близкие, жители села, а также военный атташе Украины в Азербайджане полковник Тарас Новровский.

Отметим, что врач погиб при исполнении служебных обязанностей в результате удара беспилотника во время боевых действий на купянском направлении.

Он был сыном Ханымбаджи Гулиевой, участницы известного ансамбля «Nənələr». Его похоронили рядом с могилой матери.