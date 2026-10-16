Ильхам Алиев наградил группу деятелей паралимпийского движения

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» ряда лиц, внесших вклад в развитие спорта и паралимпийского движения в стране.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Награждение приурочено к 30-летнему юбилею Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Согласно документу, за заслуги в развитии отечественного спорта и паралимпийского движения государственной награды удостоены:

Эльвин Астанов

Рамиль Гасымов

Парвин Мамедов

Олохан Мусаев