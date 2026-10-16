Ильхам Алиев наградил группу деятелей паралимпийского движения
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» ряда лиц, внесших вклад в развитие спорта и паралимпийского движения в стране.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Награждение приурочено к 30-летнему юбилею Национального паралимпийского комитета Азербайджана.
Согласно документу, за заслуги в развитии отечественного спорта и паралимпийского движения государственной награды удостоены:
Эльвин Астанов
Рамиль Гасымов
Парвин Мамедов
Олохан Мусаев
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