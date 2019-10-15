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Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева - ФОТО

Сегодня в 17:42 ~ 1 минута на чтение 515
Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева - ФОТО

15 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого-востоковеда, действительного члена Национальной Академии наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки, персонального стипендиата Президента Азербайджанской Республики Васима Мамедалиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла в столичную мечеть Тезе-пир для участия в церемонии поминовения академика Васима Мамедалиева.

Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи Васима Мамедалиева, от имени Президента Ильхама Алиева и от своего имени выразила им глубокое соболезнование.

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