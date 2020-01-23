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Минэкологии обратилось к населению: Будьте осторожны!

Сегодня в 09:50 ~ 1 минута на чтение 989
Минэкологии обратилось к населению: Будьте осторожны!

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось к населению.

«В связи с ожидаемым изменением погодных условий, сильным ветром и гололедом на дорогах в горных и предгорных районах призываем население быть более осторожным», - заявила глава пресс-службы министерства Ирада Ибрагимова, передает 1news.az

Обратившись к гражданам, она призвала не оставлять детей без присмотра в ветреную погоду, не стоять и не парковать автомобили под деревьями.

Из-за ожидаемого гололеда она также призвала водителей быть крайне осторожными на дорогах в горных и предгорных районах.

23 января будет дуть сильный юго-западный ветер, который 24 января сменится на сильный северо-западный, предупредило ранее министерство.

В Баку и на Абшеронском полуострове с ночи 24-го до утра 25 января ожидаются осадки, которые временами будут усиливаться. Вечером 24 января и в ночь на 25 января местами дождь может перейти в мокрый снег.

24 января температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-6 градусов и составит 0-3 градуса тепла.

1news.az

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