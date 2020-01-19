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Месси предложил новому наставнику «Барселоны» купить форварда Агуэро

Сегодня в 15:36 меньше минуты на чтение 29
Месси предложил новому наставнику «Барселоны» купить форварда Агуэро

Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси обратился к новому главному наставнику команды Кике Сетьену с предложением приобрести в состав каталонской команды аргентинского форварда клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Об этом 19 января сообщает издание Daily Mirror.

Согласно информации источника, Лионель Месси посоветовал новому главному тренеру каталонского клуба купить своего 31-летнего соотечественника для того, чтобы заменить уругвайского форварда «Барселоны» Луиса Суареса, так как последний выбыл на четыре месяца по причине травмы.

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