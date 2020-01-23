Михаил Гусман: В бакинском воздухе была разлита атмосфера дружелюбия, добрососедства

У Михаила Гусмана, первого заместителя генерального директора ТАСС, автора и ведущего телепрограммы «Формула власти» юбилей – ему исполняется 70 лет.

«Российская газета» взяла у него интервью, в котором Михаил Гусман рассказал о своем родном городе - Баку.

1news.az представляет вниманию читателей данное интервью с некоторыми изменениями.

- Отмечать юбилей в Баку поедешь?

- Да.

- Всегда там отмечаешь свои круглые даты?

- Так не всегда было, но я всегда этого хотел. Баку - это не просто память детства, память юности, это вообще форма моего мироощущения. Баку именно мироощущение мне дал.

- Его можно сформулировать?

- Можно. Я родился через пять лет после войны. Мы жили в коммунальной квартире, в маленьком бакинском дворике. Но в воздухе бакинском, и это я почувствовал с первых сознательных дней, была разлита атмосфера дружелюбия, добрососедства. Слово "добрососедство" обычно используют в политическом контексте, говоря об отношениях между странами, а я говорю о добрососедстве одного двора. У меня в кабинете висит подаренная моим другом Юрой Мамедовым картина, нарисованная каким-то бакинским художником. На ней - мой бакинский дом. Точнее - старый домик, построенный в 1899 году. Улица Петра Монтина (сейчас она носит имя Алиовсата Гулиева). Номер дома - 111. Девять квартир, все коммунальные. Удобства во дворе. Одиннадцать национальностей. Конечно, случались дворовые конфликты на бытовой почве. Какая-то хозяйка использовала веревку для сушки белья не свою, а чужую, и поднимался крик на весь двор. Но в этом тоже был свой шарм. Не было праздника, который бы не отмечали вместе. И у нас, детей двора, было ощущение, что жизнь сплошной праздник. Потому что едва заканчивалось православное Рождество, как наступал азербайджанский Новруз. А там уже и еврейские праздники, за ними - какой-то татарский… А еще у нас был дядя Стасик, почему-то католик, хотя мы не знали слово "католик", но знали, что он ходит в костел.

- Эта атмосфера добрососедства сохранилась в Баку, по твоим сегодняшним наблюдениям?

- Сейчас есть новомодное понятие "мультикультурализм". Сложное понятие, не прижившееся в Европе. Но я считаю, что абсолютно прав нынешний Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который говорит, что мультикультурализм для Азербайджана органичен исторически. Только раньше это называлось немодным ныне словосочетанием "дружба народов" или политическим словом "интернационализм". Я не могу сказать про всю шестую часть суши, которая называлась Советский Союз, я не знаю, как было в какой-то союзной республике, но я могу заявить ответственно, положа руку на Библию, Коран или Талмуд, что Баку жил действительно единой семьей. Я приведу маленький пример. Однажды комсомольскую организацию Азербайджана на предмет ее работы по интернациональному воспитанию молодежи проверял Центральный Комитет ВЛКСМ. И вдруг выяснилась интересная деталь, которая раньше никогда не входила в отчетные комсомольские документы, - что количество межнациональных молодежных браков в Баку многократно выше, чем в среднем по СССР. То есть азербайджанские мальчики женились на русских девочках. Русские мальчики женились на армянских девочках. Армянские мальчики на еврейских девочках. Это историческая правда.

- Почему так было именно в Баку?

-Тому много причин. И прежде всего нефтяной бум конца XIX века. В нефтяной Клондайк России съехались люди отовсюду. Из еврейских местечек, из русских деревень, из небольших бедных европейских стран. Люди с образованием и без образования. И стали работать на нефтяных промыслах. Возникли различные религиозные общины. Все это постепенно, десятилетие за десятилетием и создало этот феномен - межнациональные дружественные отношения внутри Баку. Со временем Баку, к сожалению, лишился некоторых своих красок. Он стал менее многоцветным. Но он все равно яркий. И все равно мультикультурный. Сегодняшний Баку по своей атмосфере по-прежнему наполнен дружелюбием.

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