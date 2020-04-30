Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что у него выявлен коронавирус.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат, - сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным. - В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей»,- сообщает «ТАСС».

Мишустин пояснил, что «это необходимо сделать, чтобы обезопасить коллег».

«Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам», - добавил он, обращаясь к президенту.

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни. «Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру [первого вице-премьера] Андрея Рэмовича Белоусова», - сказал премьер.

Президент пожелал главе правительства скорейшего выздоровления. «Я хочу вам пожелать выздоровления как можно быстрее, поправляйтесь», - сказал Путин, обращаясь к премьеру по видеосвязи. Обращение было показано в эфире телеканала «Россия-24».

Эльшан Рустамов