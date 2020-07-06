Минэкологии: Пожар на фабрике сильно загрязнил атмосферу Баку – ФОТО – ВИДЕО

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Стали известны экологические последствия пожара, вспыхнувшего 4 июля на фабрике по производству красок Sobsan, расположенной в 7-м микрорайоне Бинагадинского района Баку.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов АР Ирада Ибрагимова, в результате пожара образовался густой дым, который распространился на территорию вокруг предприятия.

«С целью определения степени влияния на окружающую среду сотрудники министерства оперативно прибыли на место происшествия и взяли пробы воздуха.

Результаты их анализов показали, что содержание угарного газа в атмосфере превысило допустимую норму в 5,6 раза, бензола - 1,3, толуола - 1,2, этилбензола - 23,3, метаксилола - 2,7, ортоксилола - в 2,4 раза», - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что также были взяты пробы воздуха на территории населенных пунктов близ фабрики, и скоро общественности будет предоставлена подробная информация о результатах их анализа.

Тимур Рзаев

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