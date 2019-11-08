Министерство образования АР помогает мальчику из Агдаша, которого не пускают в школу – ФОТО – ВИДЕО

Министерство образования Азербайджана приняло активное участие в судьбе 11-летнего жителя села Мяшяд Агдашского района республики Полада Новрузлу, которого не пускают в школу, и провело разбирательство по этому факту.

Как заявили 1news.az в пресс-службе Министерства образования АР, установлено, что получавший образование в третьем классе средней школы имени М.Исаева города Агдаш П.Новрузлу в январе 2019 года в связи со сменой местожительства его семьи переехал в Бардинский район.

«По обращению родителей Полад был принят в соответствующий класс средней школы села Гаджилар и продолжал обучение там. Но через какое-то время семья вновь вернулась в Агдаш.

В связи с тем, что Полад прекратил посещать школу, сотрудники Отдела образования Агдашского района посетили семью Полада и встретились с его матерью, чтобы узнать причины этого. Женщина заявила, что на данный момент мальчик болен, но она хочет, чтобы после окончания 10-дневного курса лечения он вернулся в школу.

Обеспечена подача родителями мальчика электронного запроса о его переводе в среднюю школу №8 города Агдаш.

После излечения мальчика на основе справки о его полном выздоровлении Полад Новрузлу будет привлечен к учебному процессу. Если же лечение затянется сверх 10-дневного срока, мальчик будет привлечен к обучению на дому на основе соответствующей программы до тех пор, пока полностью не излечится», - подчеркнули в Министерстве образования Азербайджана.

Напомним, что у Полада серьезная кожная болезнь, огромные кровавые болячки на голове, которые все растут. По словам соседей, отчим не пускает его в школу и заставляет за 7 манатов в день пасти чужой домашний скот. Отчим жестоко обращается с мальчиком, поэтому тот часто сбегает из дома и ночует на кладбище.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Министерство образования АР взяло под контроль судьбу мальчика из Агдаша, которого не пускают в школу – ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО