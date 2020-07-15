Минобороны: Ситуация на Товузском направлении остается напряженной

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С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Среди гражданского населения пострадавших нет.

В настоящее время на этом направлении идут бои. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку.

Общественность будет дополнительно проинформирована.

С.Агаева