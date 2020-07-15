1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Минобороны: Ситуация на Товузском направлении остается напряженной

Сегодня в 09:25 ~ 1 минута на чтение 4179
Минобороны: Ситуация на Товузском направлении остается напряженной

С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Среди гражданского населения пострадавших нет.

В настоящее время на этом направлении идут бои. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку.

Общественность будет дополнительно проинформирована.

С.Агаева

4 179

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены