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Минобразования запустило официальный Telegram-канал

Сегодня в 15:01 меньше минуты на чтение 228
Минобразования запустило официальный Telegram-канал

13 января Министерство образования Азербайджана запустило официальный Telegram-канал @edugovaz.

На своем канале Минобразования будет делиться информацией о новостях, объявлениях, конкурсах, проектах и кампаниях, реализуемых со стороны министерства. Информация будет отправляться подписчикам канала в качестве уведомлений.

Вы можете подписаться на канал @edugovaz, загрузив приложение Telegram на свой смартфон.

Напомним, что Министерство образования имеет официальные страницы в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

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