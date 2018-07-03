Минздрав Азербайджана: Бесплатная медицина себя не оправдала

Нахождение медицинских учреждений в составе министерства либо другого учреждения не является обязательным.

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал заместитель министра здравоохранения Рагим Алиев.

По его словам, бесплатная медицина не оправдала себя.

«Бесплатная медицина – большой груз для государства и очень большая проблема. В развитых странах население лечится по обязательному медицинскому страхованию. Качество медицинских услуг, предоставляемых населению медицинским страхованием, будет повышено, независимо от того, кому подчиняются медицинские учреждения», - сказал он.

Р.Алиев отметил, что министерство проводит и будет проводить политику государства в сфере здравоохранения.

Он подчеркнул, что поэтапная передача медицинских учреждений Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию будет продолжена в 2020 году.

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А.А.