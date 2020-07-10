Минздрав объяснил, почему нельзя использовать в домашних условиях противовирусные препараты

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Не рекомендуется использовать противовирусные препараты для лечения дома.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

По его словам, эти препараты применяются во время лечения только в больницах, потому что могут иметь побочные эффекты.

Надир Зейналов также отметил, что в аптеках не наблюдается дефицита витаминов.

Напомним, что в Азербайджане сегодня выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 8 человек, излечились 502.

До сегодняшнего дня в стране 22 990 человек были заражены коронавирусом, 14 093 из них вылечились, 292 - умерли, 8 605 - находятся на лечении в специальных больницах.

Следует отметить, что за сутки было проведено 7 576 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией.

Эльшан Рустамов