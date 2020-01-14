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Минздрав предупреждает об опасном препарате

Сегодня в 14:17 ~ 1 минута на чтение 501
Минздрав предупреждает об опасном препарате

Препарат «Дормофол» не зарегистрирован в Азербайджане и не ввозится в страну.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Азербайджана.

После того как в городской больнице Спарта (Турция) один из восьми больных, которым были сделаны эндоскопия и колоноскопия, скончался после анестезии, Минздрав Турции и структура, ответственная за медпрепараты и медоборудование, отозвали внутривенные инъекции «Дормофол» (1% и 2%), содержащие активное вещество пропофол, сообщает министерство.

Соотношение пользы и риска других лекарственных средств, содержащих пропофол, оценивается положительно, и их безопасность контролируется отделом фармакологического контроля Центра Минздрава Азербайджана, говорится в сообщении.

1news.az

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