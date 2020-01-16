«Миражи прошлого»: Именно так выглядела бакинка в XIX столетии – ФОТО - ВИДЕО

«Миражи прошлого» - это авторский проект талантливого фотографа Нигяр Таировой о древних этнических образах азербайджанских женщин XIX столетия.

- Задача проекта - воссоздать неповторимые и колоритные образы прекрасных женщин того времени, – рассказывает Нигяр. - Все наряды, украшения и аксессуары в данном видео ни в коем случае не воссозданные, а сохранившиеся изделия 1800-х годов. Благодаря стараниям двух замечательных дизайнеров-коллекционеров Руслана Гусейнова и Фуада Джабраилова, которые объездили все города, села и поселки нашей страны, нам удалось собрать и бережно сохранить все эти невероятные одеяния.

Я сама очень увлекаюсь культурой народов Кавказа и всегда рассматривала в Инстаграме красивые этнические фотографии и видео девушек из многих стран Кавказа - чеченок, даргинок, лезгинок… но фотографий азербайджанок не было, и меня это огорчило. И это при том, что Азербайджан является самой большой страной на Кавказе.

Я попробовала поискать фото в Интернете, но, к сожалению, там весьма скудная информация о том, как именно выглядела азербайджанская девушка прошлых столетий. Тогда ко мне и пришла идея начать видеопроект, в рамках которого были бы воссозданы старинные образы из нашего прошлого, чтобы люди имели верное представление о нашей богатой этнической культуре. Ведь женщины в те времена одевались роскошно и со вкусом! (улыбается) Я чувствовала, что хочу рассказать об этом и показать все наглядно. Мне сказали, что в нашей стране только у двух ребят есть возможность мне помочь с проектом, потому что именно им принадлежит настоящая коллекция нарядов почти всех регионов Азербайджана. В нашем дебютном ролике, кстати, собран образ бакинки - именно так она выглядела в XIX столетии. Ролик снял талантливый видеограф Турал Гусейн, а над образом работала Эльнара Хамидова.

Я очень рада, что ребята согласились и предоставили для съемок свою персональную коллекцию - когда меня одевали, было очень страшно, ведь ей около 150 лет, наряды старинные, в некоторых местах потрепанные, нужно было быть очень аккуратной.

В рамках данного проекта планируется воссоздать образы азербайджанок, живших во всех крупных городах Азербайджана в прошлом столетии.

И.Нармин, Э.Т.