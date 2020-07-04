«Мирвари Парк» о жителе, который хотел броситься с 17-го этажа - ВИДЕО 

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Руководство жилого комплекса «Мирвари Парк» прокомментировало вчерашнее видео, на котором видно, как житель комплекса перелез через балконные перила и угрожал покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с 17-го этажа.

На такой шаг мужчина решился из-за того, что его автомобиль не пропускали в гараж комплекса. Позднее его удалось отговорить от совершения столь ужасного поступка.

«C 1 июля мы выставили на продажу парковочные места в подземном гараже комплекса, - объясняют ситуацию в «Мирвари Парк». - Жители были оповещены об этом заранее - три месяца назад. Человек, который грозился выпрыгнуть с балкона, в пьяном виде пытался въехать в гараж, но его не пропустили, поскольку он не приобрел парковочное место. И он начал шантажировать нас тем, что бросится с 17-го этажа, требовать прихода руководства комплекса.

Когда прибывшие на место сотрудники МЧС стали выяснять, чего же хочет этот человек, оказалось, что он просит дать ему возможность еще 15 дней парковаться в гараже. Мы это ему разрешили. Разве из-за этого стоило устраивать такое шоу?

Еще раз хотим подчеркнуть, что этот мужчина был очень пьян. Госструктуры, прибывшие по вызову, все это зафиксировали. Полиция выписала ему протокол за ложный вызов.

Что касается вопроса парковочных мест, то на протяжении семи лет гаражи в нашем комплексе сдавались в аренду. Затем было решено продать парковочные места, в том числе и на кредитных условиях. Подземная парковка в «Мирвари Парк» состоит из двух этажей. На начальной стадии мы продаем парковку на верхнем этаже, и уже примерно половина мест продана. Этот человек покупать место не хочет и решил прибегнуть к такому неблагоразумному сценарию».

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