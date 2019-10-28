Москва вынуждает Ереван открыть доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги Пентагона

Российским специалистам, в том числе военным, будет гарантирован доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги Пентагона.

Как стало известно «Коммерсантъ», соответствующий меморандум планируется подписать во время визита в Ереван главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Россия неоднократно критиковала США за «военную медико-биологическую активность» у российских границ и обещала добиться того, чтобы деятельность лабораторий, действующих в соседних странах, стала для нее открытой.

О завершении работы над меморандумом, который гарантирует российским специалистам доступ в находящиеся в Армении биолаборатории, “Ъ” рассказали знакомые с ходом переговоров источники с российской и армянской стороны. Документ, по их словам, планируется подписать во время намеченного на 10–11 ноября визита в Ереван главы МИД России Сергея Лаврова. «Договоренность принципиальная. Осталось согласовать штрихи», - отметил один из собеседников “Ъ”.

Другой источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование. Он пояснил, что меморандум предусматривает сотрудничество двух стран в медико-биологической сфере. В числе тех, кто сможет посещать работающие в Армении биолаборатории, сообщил собеседник, специалисты Минздрава и Минобороны РФ.

Издание пишет, что модернизированные на деньги США «лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы», действуют в Украине, Грузии, Армении, Казахстане.

Отмечается, что в Москве с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам. В том числе потому, что финансирование их модернизации и оснащения шло через Пентагон. На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.

1news.az