Мубариз Ахмедоглу: То, что Пашинян назвал Бако Саакяна марзпетом, является демонстрацией его двойной позиции по нагорно-карабахскому вопросу

Ситуация внутри Нагорного Карабаха обостряется. Те, кто знает Нагорный Карабах и специфику процессов в Нагорном Карабахе и самой Армении, соглашаются с тем, что ситуация в Нагорном Карабахе уже выходит из-под контроля, и это может сыграть самую решающую роль в судьбе армянской государственности.

Накануне распада СССР главным лозунгом армян Армении был «Иван, возьми чемодан, иди домой», а в настоящее время такой же подход применяется к карабахскому клану. И не без причины. Потому что армянский народ не смог добиться желаемого. Было создано очень много надежд. Действительно, у мирового армянства был большой потенциал. Потенциал Армении и мирового армянства в настоящее время минимален именно из-за нагорно-карабахского вопроса. Если раньше и был являющийся армянином по национальности руководитель компании С.Чурук, способный привезти в Армению президента Франции Жака Ширака, советник президента США Э.Джереджян, 5-6 конгрессменов, сенатор и губернатор армянской национальности, то сейчас нет таких армян.

Предпринятые учредителем премии «Аврора», руководителем «Тройка-диалог» Р.Варданяном шаги показывают, что для главарей Армении является недосягаемым достижение мощи мирового армянства 88-года. В такой ситуации Н.Пашинян является руководством Армении. Все предпринятые Пашиняном шаг являются неточными, и не имеют концептуального содержания. Однако это не означает, что Н.Пашинян не знает проблем, стоящих перед мировым армянством. Н.Пашинян прекрасно знает, что мировое армянство терпит крах из-за нагорно-карабахского вопроса. Поэтому Н.Пашинян демонстрирует двойную позицию, все еще непонятно, он действительно хочет решить нагорно-карабахскую проблему, или же хочет затягивать это урегулирование в рамках интересов карабахского клана.

Время притесняет армянское руководство, конкретика в некоторых вопросах выходит на поверхность. Одним из них является то, что Н.Пашинян, принимая в Ереване де-факто главу сепаратистского режима Нагорного Карабаха Б.Саакяна, в качестве обращения назвал его марзпетом или же губернатором. То есть Нагорный Карабах якобы является составной частью, губернией Армении, и Н.Пашинян сохранит Б.Саакяна на должности губернатора или марзпета. Таким образом, Н.Пашинян ставит под сомнение свою избирательную кампанию к выборам в Нагорном Карабахе. Масис Маилян в настоящее время серьезно готовится к выборам. К тому же, если Нагорный Карабах является составной частью Армении, то не остается необходимости Н.Пашиняну вести переговоры с Президентом Азербайджанской Республики или же с Минской Группой ОБСЕ. В то же время возможно, что обращение Н.Пашиняна к Б.Саакяну в качестве марзпета или губернатора было сделано для обмана Н.Пашиняном Б.Саакяна или же как насмехательство. Потому что Н.Пашинян принял Б.Саакяна после как минимум трех связанных с Нагорным Карабахом встреч. Н.Пашинян вынужден был в очень плохой обстановке побеседовать в Ашхабаде с Президентом Азербайджанской Республики. Сюда также можно добавить встречу с сопредседателями Минской Группы ОБСЕ, раздувание нагорно-карабахского вопроса во время визита премьер-министра Грузии Г.Гахарии в Ереван, и встречу "на ногах" президента РФ В.Путина с Н.Пашиняном. Н.Пашинян хотел навязать В.Путину нагорно-карабахский вопрос.

В любом случае, если бы реакция президента РФ В.Путина удовлетворила Н.Пашиняна, то он немедленно заявил бы это прессе. В таком случае, несмотря на то, что Н.Пашинян знает на что идет, ему непонятно как действовать в итоге. Потому что придерживаемая им позиция в других процессах вокруг нагорно-карабахского конфликта является достаточно серьезной ошибкой. Если он сегодня планирует увеличить военный бюджет на 5 лет вперед, и вместо этого не находятся деньги на важные экономические проекты в Армении, то это является одним из лучших показателей того, что Н.Пашинян не обладает концептуальным мышлением.

Мубариз Ахмедоглу,

Глава Центра политический технологий и инноваций