После проверки AQTA в Баку устранили выявленные недостатки на пунктах убоя - ФОТО

В ходе последних мониторингов, проведённых Агентством продовольственной безопасности (AQTA) на пунктах убоя животных, предпринимателям были даны соответствующие указания по устранению выявленных санитарно-гигиенических и санитарно-технических недостатков.

В короткие сроки на пунктах были проведены необходимые работы по устранению выявленных недостатков, после чего объекты были приведены в соответствие с нормативными требованиями.

Пункты убоя, где были проведены необходимые санитарно-технические работы:

- Баку, Хатаинский район, проспект Нобеля, 56;

- Баку, Низаминский район, улица Чобанзаде, 63, квартал 2403;

- Баку, Хазарский район, посёлок Гала, территория садового массива Хаша-Хуна.