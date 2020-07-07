«Мы находимся в экстренной ситуации»: Израиль возвращает карантинные меры 

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На фоне вспышки заражений коронавирусом власти Израиля приняли решение вновь ввести локдаун в некоторых частях страны.

Такие меры принимаются в стране впервые после того, как два месяца назад предполагалось, что эпидемию COVID-19 в стране удалось побороть, сообщает Jerusalem Post.

Среди новых ограничительных мер – закрытие клубов, баров, спортивных залов, мест проведения различных культурных мероприятий, а также государственных школ.

Число посетителей ресторанов ограничивается 20 людьми, не более 30 допускаются на летние веранды. Синагоги пока решили не закрывать, но туда будут пускать не более 19 человек.

В автобусах допускается не более 20 пассажиров, окна должны быть открыты, система кондиционирования отключена. Не менее 30% госслужащих должны работать из дома.

По словам министра здравоохранения Израиля Юлия Эдельштейна, который огласил итоги правительственного заседания, решение далось нелегко. Он призвал не относиться легкомысленно к вынужденно введенным мерам.

«Уравнение выглядит просто: снижение заболеваемости равнозначно укреплению экономики, рост заболеваемости грозит реальным экономическим ущербом. Чтобы спасти человеческие жизни и нашу экономику, мы должны сгладить кривую заболеваемости», - сказал Эдельштейн.

При обсуждении введенных мер в правительстве звучали мнения: если не принять ограничительных мер сегодня, то через неделю придется обсуждать уже полный локдаун по всей стране.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в случае невведения дополнительных ограничительных мер система здравоохранения страны не выдержит наплыва больных.

«Мы в центре возобновившейся атаки коронавируса, которая увеличивается и распространяется по всему миру. Мы находимся в экстренной ситуации», - сказал он на заседании правительства, цитирует премьера израильское агентство Cursorinfo.

Биньямин Нетаниягу поручил министру финансов в течение 48 часов представить план помощи бизнесам, которые пострадают от новых ограничений.

По данным на 7 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Израиле c населением в 8,6 млн. человек превысило 31 тысячу. За последние сутки прибавилось 1 057 новых пациентов.

На данный момент уже более 18 тысяч человек выписаны, однако 85 человек продолжают находиться в тяжелом состоянии, в 35 случаях пришлось прибегнуть к интубации легких. Общее количество летальных исходов составило 338.

Елена Остапенко