MyShops официально представил цены на ряд моделей iPhone 11 - ФОТО - ВИДЕО

18 октября азербайджанская компания MyShops, являющаяся авторизованным реселлером корпорации Apple, презентовала в своем магазине новые модели iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Представляем цены на данные модели:

Apple iPhone 11 64Gb – 1842 AZN.

Apple iPhone 11 128Gb – 1982 AZN.

Apple iPhone 11 256Gb – 2272 AZN.



Apple iPhone 11 Pro 64Gb – 2682 AZN.

Apple iPhone 11 Pro 256Gb – 3182 AZN.

Apple iPhone 11 Pro 512Gb – 3582 AZN.



Apple iPhone 11 Pro Max 64Gb – 2942 AZN.

Apple iPhone 11 Pro Max 256Gb – 3259 AZN.

Apple iPhone 11 Pro Max 512Gb – 3882 AZN.

По этим ценам можно приобрести эти телефоны посредством такситных карт - BirKart и BolKart на 18 месяцев БЕЗ ПРОЦЕНТНО!

Так же можно приобрести данные модели посредством упрощенного внутреннего кредита!

Компания MyShops была основана в 2015 году в Баку, после чего начала осуществлять оптовые и розничные продажи мобильных телефонов и электроники. За короткое время компания заняла свою нишу в этой сфере и вскоре основала «онлайн»-магазин www.myshops.az и www.myshops.ae

В сентябре 2018 года компания MyShops официально получила статус авторизованного реселлера Apple.

Официальный статус также имеют три магазина компании, зарегистрированные в локационной системе Apple, находящиеся по адресу: улица Азадлыг, 32А, улица Низами, 166В и проспект Бюльбюля, 38А.

В магазинах компании представлен большой выбор продукции Apple, которая соответствует международным стандартам.

Мобильные телефоны компании Apple имеют официальную международную годовую гарантию.

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики все мобильные телефоны прошли сертификацию и регистрацию в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Осуществить покупку в магазинах MyShops можно по наличному расчету, посредством кредитных и дебетовых карт, также возможна оплата и картами рассрочек. Помимо этого, в магазине можно приобрести любой товар в кредит, без первого взноса и комиссий на 3, 6, 12, 24 месяца.

В будущем компания планирует расширить свою деятельность и радовать своих покупателей новыми инновационными проектами.

За более подробной информацией можно обратиться по нижеуказанным номерам:

+994 55 889 89 89.

+994 12 598 52 89.

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