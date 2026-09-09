В Египте нашли 4400-летнюю гробницу придворного «хранителя тайн»

Совместная испано-египетская археологическая миссия обнаружила в некрополе Саккары гробницу времен правления фараона Джедкара Исеси, жившего в конце III тысячелетия до н. э.

Находка расположена к северу от Саккары, в районе, известном как «Кладбище Мариетта». Об этом сообщает Greek Reporter со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Гробница представляет собой мастабу — прямоугольную погребальную постройку с плоской крышей. Внутри находятся две погребальные часовни. Главная принадлежала чиновнику по имени Юнмин, который занимал должности судьи, руководителя суда и главного писца, отвечавшего за обращения и жалобы. Именно он носил почетный титул «хранителя тайн фараона». Вторая была посвящена его отцу Ити, управлявшему сельскохозяйственными землями и храмовыми приношениями.

Стены часовен украшены рельефами с изображениями земледельцев, ослов и людей, несущих продукты для погребальных обрядов. Многие сцены сохранили первоначальные цвета. В часовне Ити также обнаружили ложную дверь — символический проход, через который, согласно древнеегипетским представлениям, умерший мог получать подношения.

По словам руководителя экспедиции Жозепа Сервельо Аутуори из Автономного университета Барселоны, в главной часовне нашли искусно вырезанный фасад с погребальными текстами и изображением владельца гробницы. Археологи уже завершили раскопки и научную документацию обеих часовен, а также провели реставрацию и консервацию найденных элементов.

Участок был известен еще с XIX века, когда французский археолог Огюст Мариетт исследовал Саккару. Однако гробницу не изучали и не документировали современными научными методами. Новая работа поможет ученым лучше понять архитектуру и художественные особенности погребальных сооружений V династии, а также роль высокопоставленных чиновников в административной системе Древнего Египта.