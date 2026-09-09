Лига чемпионов УЕФА: состоятся очередные матчи I тура

Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2026/27 состоятся очередные матчи.

Как сообщает 1news.az, в рамках I тура общего этапа пройдут шесть встреч.

Так, немецкий "Штутгарт" сыграет с норвежским "Викингом", испанская "Барселона" - с нидерландским "Фейеноордом", английский "Ливерпуль" - с испанским "Атлетико Мадрид", французский ПСЖ - со словацким "Слованом", португальский "Спортинг" - с турецким "Галатасараем", а итальянский "Наполи" - с английским "Арсеналом".

9 сентября

Лига чемпионов УЕФА

I тур

20:45. "Штутгарт" - "Викинг"

20:45. "Барселона" - "Фейеноорд"

23:00. "Ливерпуль" - "Атлетико Мадрид"

23:00. ПСЖ - "Слован" (Братислава)

23:00. "Спортинг" - "Галатасарай"

23:00. "Наполи" - "Арсенал".