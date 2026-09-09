Асиф: Атаки хуситов на Саудовскую Аравию могут задействовать Мекканское соглашение

Атаки на Саудовскую Аравию (КСА), совершенные хуситами с территории Йемена, могут привести в действие положения Мекканского соглашения о совместной обороне между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией.

Об этом министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил в интервью Geo News.

«Не должно быть никаких сомнений в этом. Мы связаны обязательствами по условиям этого соглашения и, при необходимости, будем соблюдать их», — подчеркнул он.

Одним из основных положений соглашения является принцип, согласно которому вооруженное нападение на одну из трех стран рассматривается как нападение на все три.

Заявление Асифа прозвучало на фоне атак хуситов на объекты в Саудовской Аравии, в том числе на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco. В результате последних ударов по саудовским городам пострадали 73 человека.