 Асиф: Атаки хуситов на Саудовскую Аравию могут задействовать Мекканское соглашение | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Асиф: Атаки хуситов на Саудовскую Аравию могут задействовать Мекканское соглашение

First News Media09:26 - Сегодня
Асиф: Атаки хуситов на Саудовскую Аравию могут задействовать Мекканское соглашение

Атаки на Саудовскую Аравию (КСА), совершенные хуситами с территории Йемена, могут привести в действие положения Мекканского соглашения о совместной обороне между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией. 

Об этом министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил в интервью Geo News. 

«Не должно быть никаких сомнений в этом. Мы связаны обязательствами по условиям этого соглашения и, при необходимости, будем соблюдать их», — подчеркнул он.

Одним из основных положений соглашения является принцип, согласно которому вооруженное нападение на одну из трех стран рассматривается как нападение на все три.

Заявление Асифа прозвучало на фоне атак хуситов на объекты в Саудовской Аравии, в том числе на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco. В результате последних ударов по саудовским городам пострадали 73 человека.

Поделиться:
279

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Александра ...

Мнение

Россия на Южном Кавказе: уход или смена тактики?

Экономика

Казахстан и Азербайджан возобновят пассажирские перевозки на Каспии - ФОТО

Общество

Выдавали поддельные справки ради пособий - завершено расследование дела о ...

В мире

MBDA и Польша разработают дешевую ПВО против дронов

Президент Кубы заявил, что республика никогда не станет колонией никакой империи

«Золотой купол» США может обойтись в $1 трлн

Трамп не стал препятствовать санкциям Британии против Израиля

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

Таиланд изменил правила въезда для граждан Азербайджана

Бизнесмен, подавший в суд на «Шарурлу Исфендияра», получил 13 лет тюрьмы 

Оранжевый уровень опасности: в столице и ряде районов ожидается штормовой ветер до 28 м/с

Украина атаковала беспилотниками НПЗ в Рязани и города юга России - ВИДЕО

Последние новости

Кос призвала кандидатов в ЕС дистанцироваться от MAGA

Сегодня, 11:45

MBDA и Польша разработают дешевую ПВО против дронов

Сегодня, 11:40

У браконьеров в Кызылагаджском заповеднике изъяли птиц из «Красной книги»

Сегодня, 11:34

Президент Кубы заявил, что республика никогда не станет колонией никакой империи

Сегодня, 11:28

В Сабирабаде задержан мужчина, умышленно устроивший пожар

Сегодня, 11:25

Россия на Южном Кавказе: уход или смена тактики?

Сегодня, 11:20

В Баку мужчина отдал псевдоработодателю 24 тысячи манатов ради трудоустройства жены

Сегодня, 11:09

Названа дата возобновления электронной очереди в детские сады

Сегодня, 10:50

Казахстан и Азербайджан возобновят пассажирские перевозки на Каспии - ФОТО

Сегодня, 10:48

Названы время и место прощания с народным артистом Александром Шаровским 

Сегодня, 10:45

«Золотой купол» США может обойтись в $1 трлн

Сегодня, 10:42

От ножевых ударов пострадали брат и сестра: подозреваемый задержан в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:38

Выдавали поддельные справки ради пособий - завершено расследование дела о фальшивых меддокументах

Сегодня, 10:35

Трамп не стал препятствовать санкциям Британии против Израиля

Сегодня, 10:33

Иранские военные захватили подводную лодку США у Ормузского пролива

Сегодня, 10:30

Госпитализирован народный артист Заур Рзаев 

Сегодня, 10:28

Номинантка на «Оскар» может стать ведущей «Евровидения-2027»

Сегодня, 10:23

Иран будет терять нефтяные танкеры за каждую атаку на корабли США — Рубио

Сегодня, 10:20

Азербайджан представили на культурном фестивале в Куала-Лумпуре - ФОТО

Сегодня, 10:11

Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Шаровского - ФОТО

Сегодня, 10:01
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10