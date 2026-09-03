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Экономика

Центральный банк оштрафовал Payonix и ePoint

Феликс Вишневецкий13:24 - Сегодня
Центральный банк оштрафовал Payonix и ePoint

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применил меры административной ответственности в отношении двух компаний, осуществляющих деятельность на платежном рынке.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что в ходе выездной проверки, проведенной ЦБА в ООО «Baku Pay» (Payonix) в период с 31 марта по 15 апреля 2026 года, были выявлены нарушения требований законодательства, связанных с обеспечением безопасности денежных средств.

В связи с этим должностное лицо компании было оштрафовано на 2 000 манатов в соответствии со статьей 439-2.2 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.

Другой случай связан с ООО «Global İnnovations» (ePoint). В ходе выездной проверки, проведенной ЦБА в компании в период с 24 февраля по 17 марта 2026 года, был установлен ряд нарушений требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с выявленными нарушениями ООО «Global İnnovations» как юридическое лицо было оштрафовано на 50 000 манатов в соответствии со статьями 598.1.1, 598.1.2, 598.1.5 и 598.4 Кодекса об административных проступках.

Согласно информации, опубликованной ЦБА, меры административной ответственности в отношении обеих компаний были применены в связи с нарушениями законодательства, выявленными в ходе выездных проверок.

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