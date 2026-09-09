В Турции продолжают бороться с лесными пожарами

Природные пожары в турецких южных провинциях Анталья и Мерсин частично локализованы, в Адане борьба с огнем продолжается.

Об этом сообщили в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции.

"Мы ослабили интенсивность пожаров, начавшихся на территориях за пределами лесных массивов в районах Аксу и Гумлуджа в Анталье, а также в районе Бозязы в Мерсине. Работы в направлении полной локализации возгораний продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что борьба с огнем в районе Козан в Адане продолжается в беспрерывном режиме.

"Наши группы борются всеми имеющимися средствами, чтобы как можно скорее взять пожар под контроль", - указали в ведомстве.