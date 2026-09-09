В Самухском районе женщина получила ножевое ранение: подозревается ее брат

В Самухе ножевое ранение получила 39-летняя женщина.

Как сообщает «Qafqazinfo», инцидент произошёл в селе Алыушагы Самухского района.

С. Аббасова, 1987 года рождения, была доставлена в больницу с ножевым ранением.

Женщине оказана медицинская помощь, её состояние оценивается как среднетяжёлое.

По предварительным данным, в нанесении ножевого ранения подозревается её брат.

По факту Самухским районным управлением полиции начато расследование.