В Самухском районе женщина получила ножевое ранение: подозревается ее брат
В Самухе ножевое ранение получила 39-летняя женщина.
Как сообщает «Qafqazinfo», инцидент произошёл в селе Алыушагы Самухского района.
С. Аббасова, 1987 года рождения, была доставлена в больницу с ножевым ранением.
Женщине оказана медицинская помощь, её состояние оценивается как среднетяжёлое.
По предварительным данным, в нанесении ножевого ранения подозревается её брат.
По факту Самухским районным управлением полиции начато расследование.
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