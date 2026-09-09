Пробки в Баку: список улиц и проспектов с плотным движением - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра.
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