На Абшероне снесены заборы роскошных вилл, преграждавшие путь к морю – ФОТОФАКТ

В бакинском поселке Пиршаги снесены заборы 5 вилл, преграждавшие людям путь к морю.

Об этом 1news.az сообщил известный политолог Эльхан Шахиноглу.

По его словам, хотя полностью проблема ограждения Каспия заборами не решена, в Пиршаги каменные заборы пяти самых роскошных вилл снесены, и путь к морю для людей свободен.

«Освободился участок пляжа шириной 20-30 метров. Самое страшное, что эти виллы пустуют – их построили за миллионы, оградив море, но их владельцы предпочитают отдыхать в Испании или на Мальдивах, а заборы построили для показухи. Надеюсь, все подобные заборы вдоль Каспия будут снесены», - подчеркнул Э.Шахиноглу.

Тимур Рзаев, Г.Р.