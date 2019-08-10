1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

На Абшероне снесены заборы роскошных вилл, преграждавшие путь к морю – ФОТОФАКТ

Сегодня в 14:58 ~ 1 минута на чтение 3471
На Абшероне снесены заборы роскошных вилл, преграждавшие путь к морю – ФОТОФАКТ

В бакинском поселке Пиршаги снесены заборы 5 вилл, преграждавшие людям путь к морю.

Об этом 1news.az сообщил известный политолог Эльхан Шахиноглу.

По его словам, хотя полностью проблема ограждения Каспия заборами не решена, в Пиршаги каменные заборы пяти самых роскошных вилл снесены, и путь к морю для людей свободен.

«Освободился участок пляжа шириной 20-30 метров. Самое страшное, что эти виллы пустуют – их построили за миллионы, оградив море, но их владельцы предпочитают отдыхать в Испании или на Мальдивах, а заборы построили для показухи. Надеюсь, все подобные заборы вдоль Каспия будут снесены», - подчеркнул Э.Шахиноглу.

Тимур Рзаев, Г.Р.

WhatsApp

3 471

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены