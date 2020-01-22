На Абшероне в четверг ночью в районе нуля

В четверг, 23 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами небольшой туман.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, будет преобладать сильный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от 0 до +3, днем - от +7 до +12, непосредственно в Баку ночью - от +1 до +3, днем - от +8 до +10.

Атмосферное давление опустится до 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в четверг также преимущественно без осадков, дождь возможен лишь местами в вечерние часы, в горной местности ожидается снег. Ночью и утром туман, ветер юго-западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днем - от +7 до +12, в горах ночью - от -2 до -7, днем - от -2 до +3.

Гидрометцентр отмечает, что усиление теплого ветра гилавар на фоне снижения атмосферного давления на Абшероне 23 января может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.