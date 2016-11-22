На Абшероне в ночь на субботу морозно, возможен снег

В субботу, 25 января, в Баку и на Абшероне в течение дня переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако в ночь с 24 на 25 января местами ожидается мокрый снег и снег. В утренние часы туман, умеренный южный ветер в дневные часы усилится.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью от -2 до +2, днем от +5 до +7, непосредственно в Баку ночью от 0 до +2, днем от +5 до +7.

Атмосферное давление опустится до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в субботу преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем от +6 до +10, в горах ночью от -3 до -8, днем от 0 до +3.

Гидрометцентр отмечает, что усиление на Абшероне теплого ветра гилавар в дневные часы в субботу может вызвать ощущение дискомфорта у метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Г.Р.