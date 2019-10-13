На Абшероне задержали угонщика - любителя советских автомобилей

В Сумгайыте кому-то понадобился старенький автомобиль марки «Москвич-412», об угоне которого заявил владелец машины, сообщает Sputnik Азербайджан.
Ранее в связи с угоном автомобиля в дежурную часть МВД обратился житель Абшеронского района некто Пашаев. Было установлено, что принадлежащий ему автомобиль угнан с территории жилого массива «Станция Сумгайыт».
В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных районной полицией, транспортное средство было найдено в поселке Масазыр того же района.
По подозрению в угоне автомобиля задержан некто Абилов. Расследование продолжается.
А.А.