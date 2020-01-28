На бакинской остановке женщина на Porsche заблокировала автобус с пассажирами и устроила «разборку» - ВИДЕОФАКТ

На проспекте Гейдара Алиева, на территории автобусной остановки напротив станции метро «Кероглу» произошел неприятный инцидент.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, женщина – водитель кроссовера марки Porsche Macan грубо нарушила правила дорожного движения, остановив машину прямо на автобусной остановке и заблокировав тем самым выезд с нее автобусу с пассажирами.

«Когда же ее попросили освободить дорогу, она не только не сделала этого, а наоборот - выйдя из машины, начала разборку с водителем автобуса, оскорбив его», - подчеркнул М.Агаев.

Отметим, что позднее будут представлены госномера машины и подробная информация о нарушительнице.

Тимур Рзаев, Э.Т.