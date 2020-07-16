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На кадрах «уничтожения» азербайджанского беспилотника заметили пассажирский лайнер – ФОТО

16 Июля, 2020 в 17:45 ~ 1 минута на чтение 4300
На кадрах «уничтожения» азербайджанского беспилотника заметили пассажирский лайнер – ФОТО

Военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Репке указал на недостоверность видео Минобороны Армении, на котором якобы запечатлено уничтожение азербайджанского беспилотника. Кадры он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Репке заметил, что на видео на самом деле попал гражданский авиалайнер.

«Подсказка: если вы утверждаете, что сбили беспилотник, не показывайте двухмоторный узкофюзеляжный пассажирский самолет, на который направлена ваша система ПВО», — написал журналист.

14 июля пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала момент якобы попадания ракеты в беспилотник Elbit Hermes 900.

Cледует отметить, что ранее также была разоблачена армянская ложь о якобы сбитом азербайджанском БПЛА.

Армянская сторона распространила фотографии, на которых запечатлен якобы сбитый азербайджанский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В ходе проведенных исследований выяснилось, что эти фото были сняты в 2014 году в Афганистане.

Эльшан Рустамов

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