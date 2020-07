На кадрах «уничтожения» азербайджанского беспилотника заметили пассажирский лайнер – ФОТО

Военный аналитик немецкого издания Bild Джулиан Репке указал на недостоверность видео Минобороны Армении, на котором якобы запечатлено уничтожение азербайджанского беспилотника. Кадры он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Репке заметил, что на видео на самом деле попал гражданский авиалайнер.

«Подсказка: если вы утверждаете, что сбили беспилотник, не показывайте двухмоторный узкофюзеляжный пассажирский самолет, на который направлена ваша система ПВО», — написал журналист.

Protip: If you claim to have downed a drone, don't show a two-engine narrow-body civilian airliner being aimed at by your air defense system. pic.twitter.com/ObW9Vuv13i — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) July 14, 2020