На трассе Баку-Аэропорт снизят максимально разрешенную скорость

С пятницы, 17 января, снижается максимально разрешенная скорость движения на трассе Баку – Международный аэропорт Гейдар Алиев – Мардакянский круг (мост).

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, для усиления безопасности на этой дороге максимально разрешенная скорость снижается с 120 до 110 километров в час (на крайней левой и второй слева полосах).

На крайней правой и второй справа полосах максимально разрешенная скорость тоже будет снижена.

Водители должны учитывать это при движении.

Отметим, что на участке проспекта Гейдара Алиева с его начала (пересечения с проспектом Бабека) и до станции метро «Кероглу» максимально разрешенная скорость не изменена и составляет 90 километров в час.

Тимур Рзаев, Э.Т.