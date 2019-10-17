Начальник одного из Главных управлений МВД вышел в отставку

Начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана, генерал-майор полиции Гейдар Гейдаров освобожден от занимаемой должности и вышел в отставку (на пенсию).

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, приказ об освобождении Г.Гейдарова от должности подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Г.Гейдаров, занимавший должность начальника Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана с января 2017 года, вышел в отставку в связи с достижением верхнего возраста для службы в органах МВД.

Должность, которую он занимал, на данный момент вакантна.

Тимур Рзаев, Э.Т.