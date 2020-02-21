Наиль Исмайлов об украинцах, забросавших камнями автобус из Уханя: «Моральный подход у нас ниже, чем у животных»

Как мы сообщали ранее, колонну автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, прибывшую на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, забросали камнями местные жители.

Так люди выразили протест против размещения эвакуированных на территории области.

Азербайджанский писатель Наиль Исмайлов, проживающий в Украине, опубликовал статус на своей странице в Facebook, выразив свое отношение к данному инциденту:

«Во время Чернобыльской катастрофы ликвидаторы-добровольцы не выходили с коктейлями Молотова и не бросали в автобусы камни, угрожая убить заражённых. Наши отцы доблестно шли в отчуждённую зону спасать свой народ, ибо это и есть проявление патриотизма и любви к своим братьям и сёстрам. Будучи представителем другой религии и других народов, мне вчера было по-настоящему стыдно за то, с какими людьми я живу бок о бок.

Разве мы можем говорить о пути в цивилизованную Европу, когда как моральный подход у нас ниже, чем у животных. В очередной раз, в позоре и бесчеловечности, я понял, что некоторые люди, имея стадный инстинкт, ради самосохранения своего одноклеточного организма готовы убивать тех, кто является им родным по крови, религии и языку. Раньше думал, что хуже расизма нет ничего страшного, но этот позор открыл для меня иной мир людей, вооружённых трусостью и грязью. Будьте добрее и больше ничего не нужно».

Лейла Мамедова

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